Затриманий в Тегерані посол Британії покинув Іран

Посол Великобританії в Ірані Роберт Макэйр, якого затримали раніше іранські правоохоронці за підозрою в організації акцій протестів, покинув Тегеран. Про це повідомляє IRNA.

Повідомляється, що Макэйр покинув країну після отримання попереднього повідомлення. При цьому в британському посольстві у Тегерані заявили, що поїздка була запланована довгий час тому.

"Поїздка була запланована довгий час тому. Посол у Лондоні поведе ряд зустрічей, і найближчим часом він повернеться до Тегерана", - заявили представники британського посольства.

Нагадаємо, 11 січня посла Великобританії Роберта Макэйра затримали в Ірані під час акцій протесту, які почали через збиття українського літака в Тегерані 8 січня. Правоохоронці підозрювали посла в участі в акції протесту і "спробі керувати діями натовпу" під час демонстрації біля тегеранського Технологічного університету імені Аміра Кабіра.

У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що дії іранської влади порушують міжнародне право, Іран ризикує стати світовим ізгоєм.

стурбованість затриманням Макэйра висловили в Європейському союзі. Як повідомив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, затримання посла Великобританії порушує Віденську конвенцію.