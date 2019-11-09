Затриманий у Польщі активіст Мазур зустрівся з консулом

Затриманий у Польщі співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини, доброволець, один із засновників Руху опору капітуляції" Ігор Мазур зустрівся з українським консулом у Любліні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив консул України в Любліні Юрій Кучерявий.

"Консул Генерального консульства України в Любліні зустрічався з Мазуром. Він був на перетині кордону. Надав необхідні роз'яснення", - повідомив консул.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що в Польщі за запитом Російської Федерації затримали співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Як повідомила Денисова, Мазура затримали на прикордонному пункті "Дорогуськ" у Польщі. Денисова звернулася до Міністерства закордонних справ України із закликом максимально сприяти звільненню Ігоря Мазура.

Додамо, до 12 листопада відбудеться судове засідання з питання про обрання запобіжного заходу активісту Ігорю Мазуру у вигляді тимчасового арешту. Лише після цього відбудеться друге судове засідання щодо його екстрадиції в Російську Федерацію.