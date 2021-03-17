Затриманий в Криму "український шпигун" виявився журналістом Радіо Свобода

Своєю чергою президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив затримання й арешт в анексованому Криму фрілансера Владислава Єсипенка.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", - сказав Флай.

16 березня співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали в Криму громадянина Російської Федерації за підозрою в шпигунстві на користь України. В його автомобілі нібито вилучили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, в лютому Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Вони збирали дані за боєготовності армії.