RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Затриманий в Криму "український шпигун" виявився журналістом Радіо Свобода

Автор: Даша Харченко

ФСБ Росії затримала у Криму нібито українського "шпигуна" Владислава Єсипенка. Він виявився журналістом Радіо Свобода.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Своєю чергою президент "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай засудив затримання й арешт в анексованому Криму фрілансера Владислава Єсипенка.

"У той час, коли Кремль застосовує переслідування і залякування проти будь-якого можливого альтернативного голосу в анексованому Росією Криму, нещодавнє затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби Радіо Свобода, викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися із сім'єю", - сказав Флай.

16 березня співробітники Федеральної служби безпеки Росії затримали в Криму громадянина Російської Федерації за підозрою в шпигунстві на користь України. В його автомобілі нібито вилучили вибуховий пристрій.

Нагадаємо, в лютому Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ. Вони збирали дані за боєготовності армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України "Радіо Свобода"журналистыКримФСБ
Читайте також
Розвідка про затримання "шпигуна" в Криму: пропаганда напередодні річниці окупації
Прогноз погоди