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Затриманим за побиття українця в Парижі висунули звинувачення, - BFM

Автор: РБК-Україна

Затриманим за побиття українця Юрія Крученика в Парижі висунули звинувачення. Вісім з дев'яти нападників були неповнолітні.

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Про це повідомляє французький телеканал BFM з посиланням на джерело в судовій системі.

Повідомляється, що вранці 31 січня дев'яти затриманим було пред'явлено обвинувачення в зв'язку з нападом на Юрія у 15-му окрузі Парижа. П'ятеро з обвинувачених перебувають під вартою, четверо - під судовим наглядом.

Також повідомляється, що з цих 9 осіб лише один повнолітній. Обвинувачення оголошено за замах і співучасть у замаху, участь у злочинній банді і вчинення злочинів, пов'язаних з крадіжками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в передмісті Парижа затримали групу молодих людей в рамках справи про побиття Юрія Крученика. За попередньою версією слідства, українець міг стати жертвою розборок вуличних банд.

Інцидент стався 15 січня. Згідно записам камери відеоспостереження, які показали в ефірі телеканалів, у побитті брали участь близько 10 осіб. Потерпілий отримав переломи рук, ребер і черепа.

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