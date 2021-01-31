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Задержанным за избиение украинца в Париже предъявили обвинения, - BFM

Автор: РБК-Украина

Задержанным за избиение украинца Юрия Крученика в Париже предъявили обвинения. Восемь из девяти нападавших были несовершеннолетние.

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Об этом сообщает французская телеканал BFM со ссылкой на источник в судебной системе.

Сообщается, что утром 31 января девяти задержанным были предъявлены обвинения в связи с нападением на Юрия в 15-м округе Парижа. Пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо - под судебным надзором.

Также сообщается, что из этих 9 человек только один совершеннолетний. Обвинение объявлено за покушение и соучастие в покушении, участие в преступной банде и совершение преступлений, связанных с кражами.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Парижа задержали группу молодых людей в рамках дела об избиении Юрия Крученика. По предварительной версии следствия, украинец мог стать жертвой разборок уличных банд.

Инцидент произошел 15 января. Согласно записям камеры видеонаблюдения, которые показали в эфире телеканалов, в избиении участвовали около 10 человек. Пострадавший получил переломы рук, ребер и черепа.

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