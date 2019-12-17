Затриманих за сутички під Радою відпустили

Поліція Києва відпустила всіх затриманих під час зіткнень під Верховною радою 17 грудня. Про це повідомляє "Громадьске".

Повідомляється, що київська поліція відпустила 26 затриманих під час сутичок. Також повідомляється, що біля Печерського райвідділу поліції зібралися представники "Національного корпусу" та інших націоналістичних сил з вимогою відпустити затриманих.

Нагадаємо, раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у сутичках під Верховною радою брали участь до 500 осіб. Він також додав, що порядок забезпечували близько 2 500 представників поліції і Національної гвардії.

Раніше також стало відомо, що поліція відкрила справу через зіткнення під Радою. Справу відкрито за ч. 2 ст. 145 Кримінального кодексу України - опір працівникові поліції.

17 грудня в центрі Києва в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. У цій акції брали участь націоналістичні організації, вони намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського. В результаті зіткнень постраждали 17 поліцейських і двоє цивільних.