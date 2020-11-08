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Затриманих у Білорусі понад 650, до Мінська знову стягують техніку

Автор: РБК-Україна

На тлі протестів у Білорусі до Мінська продовжують стягувати військову техніку. За даними правозахисників, за сьогодні затримали вже понад 650 учасників акцій.

Про це повідомляє місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що сьогодні після основного Маршу народовладдя в центр Мінська попрямувала нова партія військової техніки з частини в Уруччя. Зараз кілька десятків одиниць техніки знаходиться на вулиці Радянській, біля Палацу спорту та Будинку офіцерів.

Також повідомляється, що в деяких районах Мінська місцеві жителі почали виходити на вечірні акції солідарності. На місця збору прибувають мікроавтобуси з людьми у балаклавах, учасників акції затримують.

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За даними правозахисного центру "Весна", за даними на зараз відомо про затримання 659 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про більш ніж 400 затриманих.

Сьогодні вдень у Мінську пройшов Марш народовладдя, влада стягувала спеціальну техніку в місто, а також закрила кілька станцій метро.

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