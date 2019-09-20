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Затриманому за вбивство працівників АЗС у Миколаєві повідомили про підозру

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 01:14
Затриманому за вбивство працівників АЗС у Миколаєві повідомили про підозру
Фото: місце інциденту (novosti-n.org)

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Слідчі Інгульського відділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області у четвер, 19 вересня, повідомили про підозру чоловікові затриманому за підозрою у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Наразі вирішується питання про обрання 48-річному місцевому мешканцю Миколаєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Озброєного чоловіка, якого підозрюють у розстрілі трьох працівників газової заправки у Інгульському районі Миколаєва, було затримано 18 вересня у результаті оперативно-розшукових заходів.

Під час затримання, повідомили в поліції, у нього в сумці виявили велику кількість зброї та боєприпасів.

Відомо, що підозрюваний останні 12 років працював на автозаправній станції та вчинив злочин через особисті неприязні стосунки із загиблими, гроші з заправної станції викрадені не були.

Розслідування триває, у разі доведення провини підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що затриманий за вбивство трьох працівників на автозаправній станції в Миколаєві виявився їхнім колегою, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї.

У затриманого за вбивство трьох працівників АЗС виявили арсенал зброї Затримано підозрюваного у вбивстві працівників заправки в Миколаєві
Новини України МиколаївАЗС
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