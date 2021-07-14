Затриманому за стрілянину на весіллі під Одесою загрожує в'язниця, - поліція

Поліція затримала чоловіка, який сьогодні стріляв з автомату в центрі Фонтанки , що під Одесою, на знак святкування весілля. Чоловіку тепер загрожує кримінальна відповідальність та позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

"За фактом стрільби поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ... Наразі встановлено, що подія сталася під час святкування весілля. Один із гостей здійснив кілька пострілів у повітря. Ніхто не постраждав... Він затриманий, зброю вилучено", - розповів начальник поліції в Одеській області Олег Бех.

За його словами, правопорушнику, який влаштував стрілянину, тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці також опублікували відео з місця затримання хулігана: