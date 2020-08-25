Затриманому в Києві бойовику "ДНР" повідомили про підозру

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру бойовика "ДНР". Раніше його затримали на станції столичного метрополітену "Майдан Незалежності".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік у 2014 році вступив до лав незаконного збройного формування, як стрілець "Донецького народного ополчення" так званих Збройних сил ДНР "Народне ополчення Донбасу". Він брав участь у бойових діях в місті Слов'янськ Донецької області.

"За виконані дії отримував щомісячне грошове утримання від самопроголошеної влади "ДНР", - йдеться в повідомленні.

32-річному чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації і сприяння діяльності терористичної організації).

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 23 серпня у Києві затримали чоловіка, який мав при собі посвідчення "народного ополченця Донбасу".