Затриманого в окупованому Криму примусово записали громадянином РФ

Фото: обшуки в Криму (facebook.com.crimeansolidarity)

У затриманого не було при собі російського паспорта

Затриманого після обшуків у селищі міського типу Жовтневе Червоногвардійського району анексованого Росією Криму Ескендера Абдулгьанієва російські силовики примусово записали громадянином РФ. Про це розповіла адвокат Ліля Гемеджі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Адвокат розповіла, що його підзахисного записували як громадянина Російської Федерації, хоча російського паспорта у нього на руках немає.

"Ми проти цього заперечували, оскільки був представлений паспорт громадянина України. Слідчі це до уваги не взяли і сказали, що це громадянство Росії було доведено якимись матеріалами справи. Наші доводи про те, що на момент анексії, відповідно до статті 5 договору про "приєднання", він повинен був бути тут зареєстровано постійно. Реєстрації у нього в Криму немає, хоча він народився і виріс в Криму. Це була його принципова позиція", - розповіла Гемеджі.

За її словами, Абдулгьанієва ставили неформальні питання.

"Ставили такі питання як: "Чому він не служить в російській армії?".

Нагадаємо, в окупованому Криму після обшуків затримали ще трьох кримських татар.

Головне управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла кримських татар, у яких російські силовики провели обшуки.