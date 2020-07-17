Затриманого куратора "ДНР" можуть залучити до суду щодо МН17, - Офіс генпрокурора

Затриманого в Києві куратора так званої "Донецької народної республіки" можуть залучити до суду у справі про катастрофу МН17 на Донбасі. Українська сторона готова зробити для цього все від неї залежне.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В очікуванні покарання: що відбувається зі справою МН17 через шість років".

Відзначимо, 7 липня у Києві затримали Андрія Кунавіна, який вважається куратором так званого "розвідувального управління ДНР" і комунікатором між бойовиками і російськими чиновниками.

Як повідомив у коментарі РБК-Україна керівник української сторони у Спільній слідчій групі (JIT), заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, міжнародне слідство поінформовано про це затримання.

"Якщо будуть підстави для залучення цього підозрюваного до розслідування міжнародної JIT або до судового процесу в Нідерландах, то ми зробимо все від себе залежне", - додав Мамедов.

Нагадаємо, за даними слідства, вищевказаний куратор продовжував виконувати завдання російських спецслужб в Києві і керував агентурною мережею.

Ім'я затриманого розкрили розслідувачі з Bellingcat; за їх даними, Кунавін має зв'язки з кримінальним світом та "елітою" у Москві, а його показання в Нідерландах могли б допомогти довести ланцюжок обвинувачених до найвищих чиновників у Кремлі.