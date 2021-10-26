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Затримання активістів у Сімферополі: прокуратура Криму відкрила кримінальну справу

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 15:47
Затримання активістів у Сімферополі: прокуратура Криму відкрила кримінальну справу Фото: прокуратура Криму відкрила провадження через затримання активістів у Сімферополі (facebook.com/prok.arkrym)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного затримання російськими силовиками 21 активіста в окупованому Сімферополі. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що кримінальне провадження відкрито за фактом незаконного позбавлення волі кримськотатарських активістів на території окупованого Криму. Справу порушено за ч.2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Досудове розслідування проводитиме Головне управління прокуратури в АР Крим та Севастополі.

Фото: прокуратура Криму відкрила провадження через затримання активістів у Сімферополі (facebook.com/prok.arkrym)

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, в окупованому Сімферополі російські силовики затримали активістів правозахисної організації "Кримська солідарність" і адвоката Едема Семедляєва.

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