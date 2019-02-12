Затримання активістів у Києві: Аваков заявив про спроби тиску на МВС

Також міністр заявив про інформаційні атаки на поліцію

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о давлении на министерство и на него лично из-за начала избирательной кампании в Украине. Как информирует РБК-Украина, об этом Аваков сообщил в программе "Свобода слова" во время видеовключения из Вашингтона.

Он уточнил, что речь идет об информационных атаках как на министерство, так и на министра, а также на полицию и главу полиции.

"И я их (атаки, - ред.) связываю прежде всего с тем, что мы заняли очень ясную, четкую и безкомпромисную позицию: мы хотим провести эти выборы без подкупа и без фальсификаций. Возможно, кто-то ожидал другого, но мы встанем на эту позицию очень четко, вне зависимости от того уровня провокаций или давления, которые пробуют оказываться на меня лично, на полицию, на МВД по мере приближения к дате голосования", - подчеркнул министр.

Министр сравнил такие попытки сорвать выборы с государственной изменой и с угрозой независимости.

Аваков заявил о давлении на его министерство, отвечая на вопрос о ситуации со стычками активистов и полиции в субботу, 9 февраля.

"Мы разберемся с теми правоохранителями, которые действовали неадекватно... Недопустимы оскорбительные призывы, которые звучали, - это низость. Также недопустимо чрезмерное насилие. Но не является нормальным штурм райотдела полиции. Не является нормальной очевидно инспирированная драка. Не является нормальным то, что один штаб кандидата посылает боевую группу к митингу другого кандидата", - сказал министр.

Отметим, в субботу вечером в Киеве произошли столкновения полиции с активистами. Сначала активистов задержали на предвыборном митинге одного из кандидатов в президенты, привели их в полицейский отдел. Требовать освобождения задержанных пришли другие активисты, это обернулось столкновениями с правоохранителями. В результате полиция возбудила три уголовных производства против активистов. В свою очередь Генеральная прокуратура возбудила уголовные производства против полицейских за превышение служебных обязанностей.

Напомним, начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до 8 лет тюремного заключения.

Ранее Госбюро расследований допросило свидетелей стычек. В ГБР сообщили, что в рамках уголовного производства проведены допросы свидетелей, 9 пострадавших лиц и 8 полицейских.