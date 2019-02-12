Затримання активістів у Києві: Аваков заявив про спроби тиску на МВС

Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Також міністр заявив про інформаційні атаки на поліцію

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про тиск на міністерство і на нього особисто з початку виборчої кампанії в Україні. Як інформує РБК-Україна, про це він повідомив у програмі "Свобода слова" під час відеовключення з Вашингтона.

Він уточнив, що йдеться про інформаційні атаки як на міністерство, так і на міністра, а також на поліцію і главу поліції.

"І я їх (атаки, - ред.) пов'язую насамперед з тим, що ми зайняли дуже ясну, чітку і безкомпромісну позицію: ми хочемо провести ці вибори без підкупу і без фальсифікацій. Можливо, хтось чекав іншого, але стоятимемо на цій позиції дуже чітко, незалежно від того рівня провокацій або тиску, які пробують чинити на мене особисто, на поліцію, на МВС з мірою наближення до дати голосування", - підкреслив міністр.

Міністр порівняв такі спроби зірвати вибори з державною зрадою і з загрозою незалежності.

Аваков заявив про тиск на його міністерство, відповідаючи на питання про ситуацію з сутичками активістів і поліції в суботу, 9 лютого.

"Ми розберемося з тими правоохоронцями, які діяли неадекватно... Неприпустимі образливі заклики, які лунали, - це ницість. Також неприпустимо надмірне насильство. Але не є нормальним штурм райвідділу поліції. Не є нормальною очевидно інспірована бійка. Не є нормальним те, що один штаб кандидата надсилає бойову групу до мітингу іншого кандидата", - сказав міністр.

Зазначимо, у суботу ввечері в Києві відбулися зіткнення поліції з активістами. Спочатку активістів затримали на передвиборному мітингу одного з кандидатів у президенти, їх привели в поліцейський відділок. Вимагати звільнення затриманих прийшли інші активісти, це обернулося сутичками з правоохоронцями. В результаті поліція порушила три кримінальні провадження проти активістів. У свою чергу Генеральна прокуратура порушила кримінальні провадження проти поліцейських за перевищення службових обов'язків.

Нагадаємо, начальник Головного управління Нацполиции міста Києва Андрій Крищенко повідомив, що поліцейським, які перевищили свої службові повноваження під час затримання активістів в Києві, загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Раніше Держбюро розслідувань допитало свідків сутичок. В ГБР повідомили, що в рамках кримінального провадження проведені допити свідків, 9 постраждалих осіб і 8 поліцейських.