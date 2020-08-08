Затримання ПВК "Вагнера": в РФ вважають, що це провокація "третьої країни"

Ситуація з російськими бойовиками ПВК "Вагнера", затриманими в Білорусі, спровокована з третьої країни, щоб ускладнити відносини Москви і Мінська.

Про це повідомляє РБК з посиланням на заяву, яку зробив посол Росії в Білорусі Дмитро Мезенцев.

"Сьогодні представлені переконливі факти, які підтверджують, що з третьої країни готувалася провокація, націлена на ускладнення відносин Росії і Білорусі".

За його словами, російські дипломати 6-7 серпня зустрілися з затриманими росіянами, "які раніше не розуміють причин свого затримання, як і пред'явлених звинувачень в приготуванні до участі в масових заворушеннях".

На думку Мезенцева, перевірка Слідчого комітету Росії підтвердить "замовний характер масштабної афери, в яку були втягнуті" росіяни.