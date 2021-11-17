Затримання бойовика на лінії розмежування: СБУ опублікувала відео допиту

"Посада - номер розрахунку. Підрозділ - окремий взвод великокаліберний кулемет" Утьос", другого мотострілецького батальйону 7-ї гвардійської чистяківської бригади", - наводить фрагмент допиту СБУ.

За словами затриманого, він приєднався до бойовиків на Донбасі у 2018-му, щоб "на кордоні постояти". Він також підтвердив, що бачив серед керівництва свого підрозділу кадрових російських військових і громадян РФ.

"Кадрових (військових РФ - ред.) бачив. Але це рівень комбата і вище", - заявив бойовик.

Відповідаючи на запитання про моральний клімат серед проросійських бойовиків він сказав: "випивати, випиваємо. Не навпаки. Щоб нудно не було".

Фото: СБУ опублікувало відео допиту бойовика, затриманого на Донбасі (ssu.gov.ua)