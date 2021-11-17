RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Затримання бойовика на лінії розмежування: СБУ опублікувала відео допиту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала відео допиту бойовика "ЛНР", якого сьогодні затримали на лінії розмежування українські військові. Чоловік розповідає, коли приєднався до незаконних збройних формувань і про російських кадрових військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"Посада - номер розрахунку. Підрозділ - окремий взвод великокаліберний кулемет" Утьос", другого мотострілецького батальйону 7-ї гвардійської чистяківської бригади", - наводить фрагмент допиту СБУ.

За словами затриманого, він приєднався до бойовиків на Донбасі у 2018-му, щоб "на кордоні постояти". Він також підтвердив, що бачив серед керівництва свого підрозділу кадрових російських військових і громадян РФ.

"Кадрових (військових РФ - ред.) бачив. Але це рівень комбата і вище", - заявив бойовик.

Відповідаючи на запитання про моральний клімат серед проросійських бойовиків він сказав: "випивати, випиваємо. Не навпаки. Щоб нудно не було".

Фото: СБУ опублікувало відео допиту бойовика, затриманого на Донбасі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 листопада українські військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР" зі спорядженим магазином від автомата Калашникова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниДонбас