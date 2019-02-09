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Затримання активістів у Києві: ДБР відкрило справу проти поліцейських


Відкрито впровадження за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко.

По словам Варченко, по факту инцидента открыто производство о совершении сотрудниками полиции уголовного преступления по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, что полиция продолжает удерживать 19 активистов, которые были задержаны во время акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади и под Подольским райотделом полиции. По словам адвоката, предположительно, задержанным предъявят обвинения в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителям власти.

Как писало РБК-Украина, правоохранители задержали около 40 человек, которые собрались под Подольским райотделом полиции после задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" на Контрактовой площади.

Сегодня, 9 февраля, в Киеве на Контрактовой площади сотрудники полиции задержали около 10 участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая проходила рядом со съездом партии Юлии Тимошенко.

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