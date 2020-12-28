Затримали 11 агентів РФ, порушили 76 справ про держзраду: СБУ відзвітувала за рік

Протягом 2020 року Служба безпеки України викрила 11 агентів російських спецслужб. Трьох з них затримали під час спроби вчинення теракту чи диверсій на критично важливих об'єктах.

Про це йдеться у звіті, який спецслужба розмістила на своєму сайті.

Зокрема, цього року СБУ затримала агента російської ФСБ, який хотів підірвати сховище з аміаком у Сєвєродонецьку та одного в Луганській області під час передачі секретних документів щодо ракетного комплексу "Нептун". Агентів виявляли й в органах держвлади, а також серед правоохоронців.

За рік в Україні викрили чотири агентурні мережі, дві з них у Херсонській та Волинській областях. Однією керувала екс-співробітниця ОДА, а члени іншої збирали дані про військові об'єкти в регіоні.

Спецслужба протягом року відкрила 76 справ щодо державної зради, 50 щодо терористичної чи диверсійної діяльності, 9 щодо посягання на територіальну цілісність та 4 за фактом шпигунства.

Співробітники СБУ також задокументували порушення норм міжнародного права та достроково припинили акредитацію 5 іноземних дипломатів. Викрили 289 фактів іноземного громадянства серед представників органів влади, зокрема серед секретоносіїв.

Впродовж року набули чинності 92 судові вироки, з них 30 за фактом державної зради та 20 за фактом терористичної діяльності.

Нагадаємо, у Донецькій області засудили організаторку так званого "референдуму ДНР". Суд засудив жінку до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.