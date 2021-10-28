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Завдання провести наступні вибори онлайн поки не стоїть, - Мінцифри

Автор: Владислав Красінський

У Міністерстві цифрової трансформації оцінили, наскільки реальним є проведення онлайн-голосування на наступних президентських виборах. На їх думку, говорити про всеукраїнський онлайн формат поки зарано.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Це доволі складний і тернистий шлях. З виборами не можна дати в штангу. Навіть в Естонії, яка доволі давно практикує електронний формат виборів, вони проходять паралельно в офлайні, і навіть більше в офлайні. Тому сказати, що наступні президентські чи парламентські вибори у нас будуть в онлайні - я не можу", - зазначив Банік.

Він припустив, що в Україні мож бути створена якась окрема пілотна дільниця, щоб протестувати шлях, яким рухається багато країн.

"Але сказати, що ми на цьому шляху і вже через пару років до цього дійдемо - поки цього нема", - додав Банік.

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Президентські вибориМіністерство цифрової трансформації