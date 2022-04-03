ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зачистка, розмінування та ввезення гумдопомоги: яка ситуація зараз в Київській області

Новость на русском →
Київська область, Неділя 03 квітня 2022 12:02
Зачистка, розмінування та ввезення гумдопомоги: яка ситуація зараз в Київській області Фото: в Київській області продовжується зачистка та розмінування (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська завершили виведення своїх підрозділів із півночі Київської області до РФ та Білорусі. У низці районів регіону триває зачистка й розмінування місцевості, завозиться гуманітарна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Разом з тим, триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари.

"В звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога", - зазначають в ОДА.

Ситуація по районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація контрольована. Триває робота з приймання, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони - у підвищеній боєготовності.

Бучанський район

У громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи по розмінуванню, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район

Територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

Вишгородський район

Ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

Нагадаємо, сьогодні місцева влада Ірпеня прийняла рішення закрити місто для захисту від мародерів. Також у населеному пункті постійно працює поліцію.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою