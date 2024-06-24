Зачищают каждый уголок Волчанска. В МВД показали кадры из боев подразделения "Лють"
В Министерстве иностранных дел (МВД) показали кадры из боев бойцов подразделения "Лють" в Волчанске. Воины зачищают каждый уголок города от врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).
"В тесном взаимодействии с операторами БпЛА, бойцы тщательно проверяют каждый уголок города, где скрываются оккупанты, и уничтожают их", - пишет министерство.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 24 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские воины ликвидировали еще 1300 российских террористов. Также было уничтожено:
- 12 танков;
- 15 боевых бронированных машин и не только.
В общей сложности с начала полномасштабной войны потери живой силы врага составляют более 535 тысяч солдат.
Между тем, пограничники продемонстрировали поражение вражеских блиндажей на Харьковском направлении.
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