"Затрагивают чувства многих людей". Науседа осудил слова Папы Римского о "величии" России

"Это очень чувствительный вопрос, и надо очень хорошо думать, прежде чем делать такие заявления, потому что такие заявления оскорбляют очень многих людей, особенно людей, которые проливают свою кровь в бессмысленной войне в Украине", - сказал Науседа.

Он отметил, что Папа Франциск "является авторитетом в вере, но это не значит, что он автоматически является авторитетом в истории".

Заявление Папы Римского

Недавно Папа Римский Франциск оскандалился восхвалением российского империализма во время обращения к россиянам-католикам.

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", - заявил Папа.

В МИД Украины заявили, что слова Франциска - обычная империалистическая пропаганда, которыми Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

В Кремле были "очень утешены" словами понтифика, тогда как Ватикан попытался откреститься от поддержки РФ.

Больше о заявлениях Франциска об Украине и почему они вызывают критику, – читайте в материале РБК-Украина.