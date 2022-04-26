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Забули, що таке Чорнобиль. Зеленський закликав до глобального контролю технологій Росії

Фото: Президент України Володимир Зеленський (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

У своєму вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський нагадав росіянам про Чорнобиль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне звернення Володимира Зеленського.

"Якщо у Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами та ядерними технологіями" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня в Запоріжжі дві керовані ракети РФ влучили у підприємство, є пошкодження та руйнації.

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