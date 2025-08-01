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Забудьте об усталости: три упражнения, которые подарят вам взрыв энергии на весь день

Пятница 01 августа 2025 09:29
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Забудьте об усталости: три упражнения, которые подарят вам взрыв энергии на весь день Фото: Какие упражнения помогут зарядиться энергией на день (blog.sporter.com)
Автор: Людмила Жукова

CrossFit стал одним из самых популярных трендов в мире фитнеса, и неудивительно почему. Этот подход к тренировкам сочетает в себе силу, выносливость и кардиотренировки, что не только улучшает общую физическую форму, но и значительно повышает уровень ежедневной энергии.

Какие три упражнения из арсенала CrossFit станут вашими лучшими помощниками, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Берпи

Берпи - это комплексное упражнение, которое задействует несколько групп мышц и быстро повышает частоту сердечных сокращений. Это движение сочетает в себе приседания, отжимания и прыжок, что делает его отличным выбором для улучшения сердечно-сосудистой выносливости и мышечной силы.

Выполняя берпи, вы не только увеличиваете свою аэробную способность, но и улучшаете координацию и баланс. Кроме того, это упражнение способствует высвобождению эндорфинов, которые могут положительно влиять на ваше настроение и уровень энергии, даря ощущение бодрости.

Махи гирей

Махи гирей - еще одно ключевое упражнение в CrossFit. Это динамичное движение преимущественно задействует мышцы бедер, ягодиц и поясницы, одновременно обеспечивая значительную кардионагрузку. Махи гирей помогают развивать силу и мышечную выносливость.

Включив это упражнение в свою рутину, вы улучшите силу и стабильность кора, одновременно повышая частоту сердечных сокращений. Это способствует сжиганию калорий и обеспечивает длительный заряд энергии, позволяя вам чувствовать себя продуктивнее в течение дня.

Запрыгивание на платформу

Запрыгивание на платформу - это плиометрическое упражнение, которое улучшает взрывную силу и ловкость. Прыжки на коробку или платформу не только укрепляют ноги и корпус, но и значительно повышают частоту сердечных сокращений.

Это движение развивает силу ног и взрывную мощность, одновременно улучшая координацию и баланс. Адреналин, выделяемый во время запрыгивания на платформу, даст вам тот дополнительный заряд энергии, который нужен, чтобы встретить день с полной жизненной силой.

Если вы хотите повысить свой уровень энергии и улучшить общую физическую форму, интеграция этих трех упражнений CrossFit в ваши тренировки может стать отличным решением.

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