Застройка парка "Нивки" в Киеве: НАБУ сообщило о подозрении экс-чиновнику КГГА

Украинские правоохранители расширили круг подозреваемых в деле о незаконной застройке парка "Нивки" в Киеве. В частности, о подозрении сообщили бывшему чиновнику Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.

По данным НАБУ, в деле о незаконной передаче парка "Нивки" под застройку подозрения получили бывший начальник отдела департамента земельных ресурсов КГГА и бывший руководитель компании, которая по решению Киевского горсовета получила в аренду земельный участок в парке.

Правоохранителям выяснили, что подозреваемые смогли получить недостоверную информацию о непринадлежности участка парка к природно-заповедному фонду. Директор департамента КГГА использовал эти данные, когда готовил для рассмотрения депутатов проект решения о строительстве на территории парка "Нивки" жилищно-офисного комплекса.

В частности, по данным НАБУ, ложную информацию экс-чиновник внес в пояснительную записку к проекту решения.

В результате компания получила 0,6 га на территории парка под застройку, а территориальная община Киева потеряла примерно 6,4 миллиона гривен.

Что предшествовало

Напомним, несколько недель назад правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Петру Оленичу в деле о незаконной застройке парка "Нивки".

Сам чиновник отрицает версию следствия и отмечает, что все было в соответствии с действующим законодательством.