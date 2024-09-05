Загрязняющие вещества в реке Десна дошли до Чернигова, - Минприроды

Отмечается, что загрязнение воды по результатам лабораторных исследований - незначительное, типичное для этого периода года.

"Сейчас наблюдается изменение характера движения загрязняющих веществ по реке Десна - оно идет не сплошным массивом, а передвигается по глубочайшей части реки, отдельными пятнами. Загрязнение оседает на дно", - сообщили в Минприроды.

Перед этим в ведомстве сообщали, что в течение последних суток на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются меры по насыщению кислородом поверхностной воды.

По данным Госводагентства, превышения химических или высокотоксичных компонентов не установлены. Вода на подходе к Чернигову мутная и темнеет. Скорость перемещения загрязнения изменяется в зависимости от извилистости русла.

Также, по данным мониторинга, наблюдается стабилизация состояния реки Сейм от границы из России до поселка Чаплища Сумской области.

Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, отсутствие резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета воды. Уровень химического потребления кислорода почти пришел в норму. Море рыбы не фиксируется.

"Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не производятся. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало", - подчеркнули в министерстве.