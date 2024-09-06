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Загрязнение в Десне. В Киеве сейчас проблем с водой нет

Фото: медики рассказали о состоянии питьевой воды в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Несмотря на загрязнение рек Сейм и Десна в Киеве в воде не фиксируется превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Перед этим в сети появлялись вбросы с призывами запасаться питьевой водой на несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской центр профилактики болезней эпидемиологи Министерства здравоохранения в Facebook.

В ведомстве отметили, что на 6 сентября в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения в столице "превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям - не выявлено".

По словам гендиректора Киевского городского ЦУПХ Сергея Чумака, в отдельных пробах воды из открытых водных источников Киева наблюдается незначительное превышение некоторых показателей, "характерное для данного времени, что типично в проекции прошлых лет".

Он добавил, что КГ ЦКПБ продолжает держать "на особом контроле" ситуацию, связанную с загрязнением рек Сейм и Десна. А также заявил о готовности "оперативно на нее реагировать".

"Но сейчас мы не ожидаем рисков негативного развития событий и ухудшения качества питьевой воды для жителей столицы", - подчеркнул Чумак во время заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Что предшествовало

Стоит отметить, что сегодня в пабликах в интернете появлялись сообщения о якобы "письмах" от Департамента здравоохранения Киева. В публикациях звучали "рекомендации" жителям столицы делать запасы питьевой воды на пять дней.

Хотя на ресурсах данного ведомства таких материалов нет.

 

Неподтвержденные данные из интернета с фейковым письмом от Департамента здравоохранения Киева (фото из сети)

Загрязнение Десны

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

А 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот заявил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, спускающееся по течению с российской границы.

Отметим, что после проверки Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны.

Как рассказали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ. Однако из-за отсутствия коммуникации между Украиной и России пока не известно, было ли это умышленное загрязнение или случайно.

6 сентября стало известно, что загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове.

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