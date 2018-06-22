"Закидали пляшками з горючою": у Києві згоріли дотла торгові ряди (фото)

Пожежа сталася на Осокорках, де розташовані кіоски

У Києві на Оскорках сталася пожежа в торгових рядах. Про це повідомив Олександр Марущак на своїй сторінці в Facebook.

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/osokorki.club/Татьяна Дудко)

"Нічна пожежа на Осокорках на Срібнокільській біля входу на станцію метро. Вигоріло понад 11 кіосків. Тут торгували одягом, білизною. Функціонувало кафе, аптека, манікюрний салон", - написав він.

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Люди розповідають, що сьогодні вночі троє чоловіків у масках закидали кіоски пляшками з горючою рідиною. Вогнем могло охопити інші кіоски, але рятувальники погасили", - додав Марущак.

Скріншот поста (facebook.com/Олександр Марущак)

Як повідомили в ГУ ДСНС, для ліквідації загоряння було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки і близько 45 осіб. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Раніше повідомлялося, що у Києві згоріло кілька кіосків. Повідомляється, що напередодні ввечері до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення.

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