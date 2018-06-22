Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Закидали пляшками з горючою": у Києві згоріли дотла торгові ряди (фото)

STYLERLIFE        22.06.2018 - 12:45
Фото: facebook.com/Олександр Марущак
Фото: facebook.com/Олександр Марущак

Пожежа сталася на Осокорках, де розташовані кіоски

У Києві на Оскорках сталася пожежа в торгових рядах. Про це повідомив Олександр Марущак на своїй сторінці в Facebook.

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/osokorki.club/Татьяна Дудко)

"Нічна пожежа на Осокорках на Срібнокільській біля входу на станцію метро. Вигоріло понад 11 кіосків. Тут торгували одягом, білизною. Функціонувало кафе, аптека, манікюрний салон", - написав він.

 

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Люди розповідають, що сьогодні вночі троє чоловіків у масках закидали кіоски пляшками з горючою рідиною. Вогнем могло охопити інші кіоски, але рятувальники погасили", - додав Марущак.

Скріншот поста (facebook.com/Олександр Марущак)

Як повідомили в ГУ ДСНС, для ліквідації загоряння було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки і близько 45 осіб. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

 

Фото: На Осокорках згоріли кіоски (facebook.com/Олександр Марущак)

Раніше повідомлялося, що у Києві згоріло кілька кіосків. Повідомляється, що напередодні ввечері до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення.

Хайп таксі #12 з чого треба почати змінювати країну

У Рівному підпалили квартиру, в якій знаходився депутат (фото) Пожежа на заправці в Київській області: з'явилося моторошне відео вибуху
Теги: пожар, киоски, Осокорки
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся