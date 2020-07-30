Забродський назвав безпідставними звинувачення проти генерала Павловського

В Україні триває дискредитація армії й деморалізація військовослужбовців за порушення численних кримінальних справ.

Про це заявив народний депутат від "Європейської солідарності", екс-комбриг 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та колишній командувач Повітряно-десантними військами, генерал-лейтенант Михайло Забродський в коментарі "Обозревателю".

На його думку, справа колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського є безпідставною і пояснив, що саме тому взяв його на поруки.

"Я добре знайомий з генералом Павловським - і вважав це своїм обов'язком. Ознайомившись із суттю звинувачень, які йому висуваються, зокрема з історією поставки автомобільної техніки в ЗСУ, я тільки зміцнився в цій думці. Це мій обов'язок як військового товариша - підтримати його в цій ситуації. Якщо взяття на поруки могло стати можливим бар'єром для реалізації безглуздих звинувачень і якоїсь незрозумілої кримінальної справи, для порушення якого, на мій погляд, немає підстав - я з готовністю цим скористався і ні в якому разі не шкодую про це", - зазначив Забродський.

Комбриг підкреслив, що звинувачення, які висунуті у цій справі Павловському, суттєво підривають моральний дух особового складу ЗСУ, який бачить, як легко сьогодні в Україні будь-хто із її захисників може опинитися на лаві підсудних. Згубними для морального стану ЗСУ, на думку Забродського, є і кілька проваджень щодо п'ятого президента України Петра Порошенка - зокрема, з приводу наказу про контрнаступ українських військових на Донбасі в червні - серпні 2014 року.

"Це просто черговий елемент безглуздого переліку звинувачень. Порошенко інкримінують перевищення повноважень і порушення обмежень щодо застосування Збройних сил. АТО на той момент з доктринальних документах повинні були проводити СБУ та інші силові структури за сприяння ВСУ. Але конфлікт на Донбасі дуже швидко показав, що основною силою є саме ВСУ. Порошенко інкримінують те, що він як верховний головнокомандувач не мав права застосовувати тоді ВСУ, і тим більше - не мав права віддавати наказ про якийсь рух вперед, про те, щоб відбивати у супротивника свої населені пункти, елементи інфраструктури або цілі райони", - розповів Забродський.

Він вважає ще більш дивним інше кримінальне провадження, фігурантом якого є генерал Павловський. Це провадження стосується закупівлі пального для ЗСУ у компанії "Трейд Коммодіті".

"Я не юрист, але з точки зору здорового глузду, маючи гарну освіту, я не можу зрозуміти, в чому суть цієї кримінальної справи. Посадова особа, яка контролює процес закупівлі пального для воюючої армії, належним чином, дотримуючись всі процедури і закон про закупівлі, проводить тендерні закупівлі, які проходять через ProZorro. Визначається переможець, який укладає контракт на поставку палива за низькою ціною. Причому з компанією, яка на той момент отримала статус "Постачальник року" на ProZorro", - розповів Забродський.

За його словами, кримінальне провадження проти Павловського у цій справі було відкрито за те, що заступник міністра оборони просто виконував свої обов'язки.

"Була ініційована перевірка державної аудиторською службою МОУ саме з цього питання. НАБУ від початку і до кінця керувала цією перевіркою, роблячи акцент на певних речах. Хоча насправді теж є цілий ряд судових рішень про те, що перевірка призначена незаконно, проведена неправильно і т. д. У справі з пальним незрозумілим залишається головне: з чого воно складається. Тому що людина зробила все правильно, керуючись державними інтересами - і нічим іншим", - підкреслив Забродський.

Він вважає, що на ділі Павловського піаряться політики, такий висновок командир ВСУ робить з того факту, що за три роки підозрюваного жодного разу не викликали на допити.

"Під час гібридної війни комусь дуже хочеться, щоб армія запам'яталася не героїчним захистом українських кордонів, не виконанням своєї конституційної функції, а кримінальними справами", - заявив командир ЗСУ.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року НАБУ звинуватило посадових осіб Міноборони, серед яких був Павловський, в розтраті майже 150 млн грн при закупівлі палива для потреб армії. Мова йде про угоду між міністерством та компанією "Трейд Коммодіті", що перемогла на торгах із закупівлі палива, давши найнижчу на той момент ціну. Суд відправив його під домашній арешт, пізніше цю запобіжний захід змінили на особисте зобов'язання.

30 березня 2018 року в НАБУ повідомили, що завершили досудове розслідування у цій справі.

Павловський заявляв, що у нього є підстави вважати справу про закупівлі палива в Міноборони замовною.

Посаду заступника міністра оборони він обіймав з квітня 2015 року.