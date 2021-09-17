Забрали понад 40 млн гривень у крадія: двох поліцейських засудили на 10 та 11 років

У квітні 2016 року до поліції Дніпропетровської області звернулася жінка та повідомила, що у неї викрали велику суму грошей. Після цього Дніпропетровські поліцейські перевищили повноваження та проникли до домоволодіння одного зі свідків, викравши мобільні телефони.

Коли поліцейські встановили місцезнаходження крадія, вони його затримали та, застосувавши фізичне насильство, змусили розповісти, де він сховав викрадене майно.

"Правоохоронці віддали затриманому крадію частину грошових коштів та відпустили, наказавши покинути територію Дніпропетровської області. Таким чином, поліцейські заволоділи понад 42 млн гривень", - розповіли в прокуратурі.

У 2018 році крадія затримали та визнали винним у іншій кримінальній справі. Він розкаявся у скоєному та співпрацював зі слідством, в результаті чого правоохоронці розкрили злочин, скоєний поліцейськими у 2016 році.

Однак прокуратура планує оскаржувати вирок поліцейським, бо вважає його таким, що не відповідає ступеню тяжкості злочину.