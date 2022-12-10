Не запрещает УПЦ МП. В Раде разъяснили законопроект о церквях

В сети распространяется информация о том, что 9 декабря Комитет ВРУ якобы принял решение о запрете УПЦ МП. Такие данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева.

По словам парламентария, жертвами дезинформации стали как обычные граждане, так и народные депутаты.

"Отмечаю, что сегодня (9 декабря - ред) наш Комитет одобрил закон о запрете так называемой российской, так называемой православной, так называемой церкви (РПЦ)", - разъяснил Потураев.

К слову, ранее нардеп Ярослав Железняк рассказал, что Комитет по гуманитарной и информационной политике рекомендовал принять законопроект, запрещающий деятельность Московского патриархата в Украине.