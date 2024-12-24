"Отдыхал". В Киеве задержали мужчину, запускавшего фейерверки на Виноградаре

В Подольском районе Киеве мужчина пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения в Украине. В частности, он запускал фейерверки из окна дома по проспекту Порика (Виноградарь).

Нарушителем оказался 43-летний житель дома, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно. Свои действия он объяснил тем, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья.

Полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий в его квартире были найдены и изъяты вещественные доказательства.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий. В частности, нарушителю грозит статья 296 - хулиганство, связанное с использованием пиротехники. За такие неправомерные действия предусматривается наказание: штраф от 17 000 до 34 000 гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Поэтому полиция напоминает, что в соответствии с законодательством, использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.