Запрещенные праздники Украины: как традиции выжили несмотря на советские репрессии

От Рождества до Ивана Купала украинский календарь изобилует праздниками, сочетающими развлечения, религиозные обряды и культурную идентичность. Однако разные исторические периоды приносили запреты. Советская власть называла их "религиозным дурманом", а имперская - "опасным проявлением этнической отдельности".
В советские времена празднование Рождества преследовалось как "проявление религиозного мракобесия". Вместо Вифлеемской звезды на елках становились пятиконечные, а вместо Иисуса - Дед Мороз.
Однако в селах люди продолжали колядовать, готовить кутью и ходить с вертепом. Даже под контролем власти праздничная традиция жила благодаря семейным обрядам и совместным празднованиям в общинах.
В 1972 году даже были случаи, когда колядников и маланкарей на Рождество задерживали и отправляли под арест. 12 января КГБ арестовала участников коляды во Львове и Киеве и среди задержанных оказались поэт Василий Стус, публицист Вячеслав Чорновил, поэтесса Ирина Стасив-Калинец, философ Евгений Сверстюк и художница Стефания Шабатура.
А в Криворивне гуцулы делали тайную "коляду" - так, чтобы никто их не видел. Иногда приходилось даже тексты колядок переписывать, заменяя Иисуса на Ленина.
Вертеп и колядники на Рождество (фото: Getty Images)
Праздник Троицы (Зеленые праздники) и особенно Ивана Купала считались остатками "языческих обрядов". Советская идеология стремилась искоренить их.
Однако молодежь продолжала плести венки, прыгать через огонь, собираться в лесах. Эти ритуалы потеряли прямое религиозное значение, но сохранили живую культурную традицию и символику украинской весны.
Празднование проводов и поминальных воскресений также запрещали. Наказывали за "массовые собрания на кладбищах".
Но украинцы шли к могилам родных, неся куличи, рушники и молитвы. Даже формально это могли называть "уборкой" или "посещением", но традиция сохранялась. Именно с тех пор появилась привычка массовой "уборки" на кладбищах в определенные дни.
Освящение меда, яблок и мака, а также Покрова, почитаемая казаками, воспринимались властью как проявление украинского этнорелигиозного сопротивления.
На Покров запрещали крестные ходы, но во многих регионах день продолжали отмечать дома, молясь и поддерживая семейные традиции.
Освящение яблок на Спаса в церкви (фото: Getty Images)
Маланка с переодеваниями, музыкой и сатирой тревожила власть, потому что позволяла критику, смех и свободу.
Несмотря на репрессии, на Западной Украине ее праздновали ежегодно - часто под видом "театрального представления" или "фольклорного кружка".
Праздники были не просто развлечениями. Они помогали сохранять семейную память, язык, веру.
Для многих это была форма тихого протеста, способ сохранить достоинство и единство. Даже подпольное празднование давало ощущение нормальной жизни в условиях репрессий.
Для написания этого материала были использованы следующие источники: Институт национальной памяти, Центр исследований освободительного движения, Ukrainer.