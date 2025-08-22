Запрещенные праздники Украины: как традиции выжили несмотря на советские репрессии

Рождество Христово - святое, которое запрещали

В советские времена празднование Рождества преследовалось как "проявление религиозного мракобесия". Вместо Вифлеемской звезды на елках становились пятиконечные, а вместо Иисуса - Дед Мороз.

Однако в селах люди продолжали колядовать, готовить кутью и ходить с вертепом. Даже под контролем власти праздничная традиция жила благодаря семейным обрядам и совместным празднованиям в общинах.

В 1972 году даже были случаи, когда колядников и маланкарей на Рождество задерживали и отправляли под арест. 12 января КГБ арестовала участников коляды во Львове и Киеве и среди задержанных оказались поэт Василий Стус, публицист Вячеслав Чорновил, поэтесса Ирина Стасив-Калинец, философ Евгений Сверстюк и художница Стефания Шабатура.

А в Криворивне гуцулы делали тайную "коляду" - так, чтобы никто их не видел. Иногда приходилось даже тексты колядок переписывать, заменяя Иисуса на Ленина.

Вертеп и колядники на Рождество (фото: Getty Images)

Зеленые праздники и Ивана Купала - языческое "зло"

Праздник Троицы (Зеленые праздники) и особенно Ивана Купала считались остатками "языческих обрядов". Советская идеология стремилась искоренить их.

Однако молодежь продолжала плести венки, прыгать через огонь, собираться в лесах. Эти ритуалы потеряли прямое религиозное значение, но сохранили живую культурную традицию и символику украинской весны.

Поминальные дни - "религиозные остатки"

Празднование проводов и поминальных воскресений также запрещали. Наказывали за "массовые собрания на кладбищах".

Но украинцы шли к могилам родных, неся куличи, рушники и молитвы. Даже формально это могли называть "уборкой" или "посещением", но традиция сохранялась. Именно с тех пор появилась привычка массовой "уборки" на кладбищах в определенные дни.

Спас, Маковей, Покрова - "слишком национальные"

Освящение меда, яблок и мака, а также Покрова, почитаемая казаками, воспринимались властью как проявление украинского этнорелигиозного сопротивления.

На Покров запрещали крестные ходы, но во многих регионах день продолжали отмечать дома, молясь и поддерживая семейные традиции.

Освящение яблок на Спаса в церкви (фото: Getty Images)

Маланка - карнавал, который выжил

Маланка с переодеваниями, музыкой и сатирой тревожила власть, потому что позволяла критику, смех и свободу.

Несмотря на репрессии, на Западной Украине ее праздновали ежегодно - часто под видом "театрального представления" или "фольклорного кружка".

Почему украинцы праздновали несмотря на запреты

Праздники были не просто развлечениями. Они помогали сохранять семейную память, язык, веру.

Для многих это была форма тихого протеста, способ сохранить достоинство и единство. Даже подпольное празднование давало ощущение нормальной жизни в условиях репрессий.