Аналитик издания Марк Чемпион сослался на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, что операция в Курской области была бы ненужной, если бы союзники отменили ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по основным источникам огневой мощи России далеко за пределами фронта.

По мнению эксперта, оценка "Курского гамбита" Зеленского вполне справедливо сосредотачивает внимание на том, сможет ли этот шаг заставить российского диктатора Владимира Путина отвести войска с фронта на востоке Украины. В случае успеха, операция ослабит давление на линию фронта, которая уже постепенно прогибается не в пользу ВСУ.

"Пока что это не дало результата. Вместо этого Россия усилила атаки на Донбассе, собирая разнородные силы из других регионов для сдерживания украинского наступления на Курск. Однако, возможно, фокусировка на этом является ошибочной", - пишет аналитик.

Он отметил, что если наступление на Курск сможет, как надеется Зеленский, мобилизовать поддержку союзников, увеличить поставки вооружения и убедить Запад в необходимости снятия ограничений на ракеты большой дальности, это может дать гораздо более ощутимые результаты.

"Украина сможет ослабить давление на свою оборону даже без отвода российских войск и нейтрализовать ключевые преимущества России. К тому же, Киеву могу достаться небольшая территория, которую можно будет обменять во время будущих переговоров. Такой оптимистичный сценарий принесет не только тактические, но и стратегические выгоды, способные в целом повлиять на ход войны", - считает Чемпион.

Однако если операция в Курской области не подтолкнет Запад к отмене ударов оружием большой дальности по объектам РФ в тылу, то, по мнению аналитика, указанные потенциальные стратегические выгоды могут быть утрачены.