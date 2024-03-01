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Запрет на непрямой импорт российских алмазов в страны ЕС и G7 вступает в силу

Фото: запрет на непрямой импорт российских алмазов в страны ЕС и G7 вступает в силу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Государства Европейского союза и "Большой семерки" задействовали запрет на импорт российских алмазов из третьих стран. Сегодня, 1 марта, начался первый этап внедрения таких санкций.

Об этом сказано в заявлении бельгийского правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Запрет на импорт алмазов из России напрямую вступил в силу еще 1 января. При этом косвенный запрет будет вводиться поэтапно в течение шести месяцев с сегодняшнего дня.

Теперь необработанные алмазы и бриллианты должны будут поступать в страны ЕС и G7 с документальным подтверждением того, что их не добыли в России. С 1 сентября этого года планируется запуск механизма отслеживания происхождения алмазов.

Запрет на импорт российских алмазов

Напомним, еще в конце прошлого года страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России. 

В частности, в документ вошел запрет на импорт российских алмазов. Такие меры были приняты в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. 

По оценкам экспертов, Россия зарабатывает на торговле алмазами от 3,7 до 4,6 млн евро ежегодно.

 

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