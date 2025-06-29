Запрет некондиционного газа создаст дефицит зимой, - эксперт

Газ собственной добычи является критическим ресурсом для прохождения зимнего периода. Но жесткие технические ограничения, которые предлагается ввести в Украине, могут существенно усложнить подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктора экономических наук Адриана Прокипа.

По его словам, на фоне массированных атак российских войск ряд объектов газовой инфраструктуры получил повреждения и в результате этого у части компаний газ не соответствует действующим физико-химическим стандартам.

"Газ собственной добычи играет важную роль в подготовке к зиме, но добывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами - несоответствие физико-химическому стандарту состава. Снижение качества природного газа обусловлено повреждениями определенной инфраструктуры в результате российских обстрелов", - пояснил Прокип.

Он напомнил, что сегодня на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих технические требования.

По мнению эксперта, такая инициатива создает ряд рисков, в частности, если внутренний газ, который временно не соответствует стандартам, будет заблокирован, придется увеличивать объемы импорта - на что сейчас нет ни финансов, ни времени.

"Не аккумулировано достаточного финансового ресурса для того, чтобы импортировать даже минимально необходимые объемы газа для прохождения отопительного сезона, не говоря о замене газа, который будет считаться некондиционным", - подчеркнул Прокип.

По его словам, запрет на прием газа в ГТС будет означать потери для компаний, которые и так оказались в сложном финансовом положении. Это, в частности, повлияет на выплату заработных плат и налоги.

Прокип также обратил внимание, что смешивание газа разного качества в хранилищах и трубопроводах частично нивелирует проблему некондиционности.

"Газ, не соответствующий физико-химическим характеристикам, при попадании в ГТС и хранилища фактически будет смешиваться с существующими запасами газа и импортируемым ресурсом... и, в конечном счете, при смешивании газа будет смягчаться проблема несоответствия качества нормативным параметрам", - сказал он.

В такой ситуации, по мнению эксперта, логичным шагом является временное послабление требований к газу и мораторий на штрафы.

"Сегодня на чаше весов находится выбор - соблюдение технических стандартов качества газа, или наличие любого газа для прохождения следующей зимы", - подытожил Прокип.