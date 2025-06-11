Запрет маркетинга не снизил цены на лекарства, - АПАУ

Участники Аптечной профессиональной ассоциации (АПАУ), куда входят аптечные ритейлеры, заявили об антиконкурентном характере обновленного проекта порядка предоставления маркетинговых услуг. Он обнародован Министерством здравоохранения 9 июня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на позицию АПАУ, обнародованную на сайте.
Аптечные сети и независимые аптеки выступили против новой редакции документа, который регулирует маркетинговые соглашения между производителями лекарств и аптечными учреждениями. По словам представителей отрасли, Минздрав отказался от ранее согласованного компромиссного варианта.
В заявлении АПАУ отмечают важную роль отрасли особенно в условиях полномасштабной войны.
"Аптечный сектор, как социально ответственный бизнес, всегда выступает надежным партнером как для населения, так и государства, и оперативно реагирует на вызовы, среди прочего, во внедрении государственных пациентских программ, Президентских и Правительственных инициатив, совместных проектов с отечественными и иностранными производителями, направленных на обеспечение доступности лекарств для потребителей", - говорится в заявлении.
Кроме того, аптечные учреждения бесперебойно обеспечивают население жизненно необходимыми лекарственными средствами, предоставляя рабочие места, поддерживая широкий ассортимент препаратов, что сохраняет стабильность системы здравоохранения в целом.
Представители Ассоциации отмечают, что предыдущие результаты регулирования цен на лекарства не дали ожидаемого результата.
"Практика крайних трех месяцев реформирования ценообразования лекарств для населения в части тотального ограничения торговых (розничных) надбавок на все рецептурные и безрецептурные лекарства вместе с полным запретом маркетинговых соглашений с 01.03.2025, не дала ожидаемого результата по снижению стоимости медикаментов (кроме ТОП 100+)", - отметили в заявлении АПАУ.
Вместо этого новые ограничения поставили под угрозу финансовую устойчивость аптек и их способность обеспечивать население необходимыми медикаментами, утверждают в Ассоциации.
Члены Ассоциации видят в положениях нового документа ряд существенных недостатков, которые могут негативно повлиять на фармацевтический рынок Украины, и имеют признаки антиконкурентного характера и дискриминационного подхода. По их мнению, предложенный порядок создает:
Кроме того, предложенный документ имеет чрезмерный бюрократический характер, что делает его невозможным для эффективного выполнения и контроля.
"Такая непрозрачная замена согласованной редакции Порядка без общественного обсуждения и участия всех заинтересованных сторон является пренебрежением принципами регуляторной политики и партнерства", - подчеркнули представители отрасли.
По их словам, подобные механизмы регулирования отсутствуют в странах ЕС, а ограничение маркетинга не привело к уменьшению цен для потребителей.
В течение последних месяцев участники фармрынка совместно с Минздравом работали над проектом порядка маркетинговых услуг.
В результате переговоров стороны "пришли к компромиссному согласию в редакции регулирования маркетинговых расходов в размере до 12% от общего объема розничной деятельности".
Этот вариант поддержали профильные министерства, Антимонопольный комитет Украины, Государственная регуляторная служба и Государственная налоговая служба.
"Однако вместо ожидаемого рынком принятия согласованного проекта, Министерство здравоохранения Украины представило обновленную редакцию Порядка, которая полностью противоречит согласованным позициям", - отмечают в АПАУ.
Ассоциация призывает Минздрав вернуться к ранее согласованной версии документа с ограничением маркетинговых расходов на уровне 12% от объема розничной деятельности.
Как сообщалось ранее, несмотря на более двух месяцев действия запрета на маркетинговые договоры между аптеками и фармкомпаниями, цены на лекарственные средства не снизились.
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