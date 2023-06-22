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Запрет госпитализации призывников на Прикарпатье: в ОВА опровергли информацию

Фото: запрет госпитализации призывников на Прикарпатье (freepik)
Автор: Сергей Пышкин

Совет обороны обсуждал вопрос запрета госпитализации призывников на Прикарпатье без разрешения ТЦК, однако решение не было принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Galka.

По словам заместителя главы Ивано-Франковской ОВА Виталия Ильчишина, основанием для рассмотрения вопроса стало письмо от ТЦК. Совет не принимал решение о запрете на госпитализацию.

"Было лишь поручено проработать и подготовить свое решение департаменту здравоохранения о запрете или нет. Сейчас никаких запретов на госпитализацию нет. Ивано-Франковская ОВА работает в рамках действующего законодательства и не нарушит прав человека, ведь каждый имеет право на качественную медицинскую помощь согласно Конституции", - пояснил Ильчишин.

Как отметил заместитель главы ОВА, военнообязанные мужчины, которые получили боевые повестки, обращаются в учреждения здравоохранения с прошлыми болезнями и пытаются найти лазейки, чтобы не идти на фронт. По его мнению, именно это стало основанием для соответствующего предложения.

"Никаких отказов от госпитализаций на Прикарпатье нет, департамент здравоохранения не принимал такое решение. Мы нарабатываем этот вопрос с медучреждениями, юристами, чтобы принять решение, которое не будет нарушать конституционных прав и одновременно поможет ТЦК. Когда оно будет принято, то доведем до сведения общественности", - пояснил и.о. начальника департамента здравоохранения ОГА Владимир Дзембак.

Запрет госпитализации призывников в Прикарпатье

19 июня начальник Коломыйской РВА Любомир Глушко заявил, что в Ивано-Франковской области мужчинам призывного возраста прекратят оказывать медицинскую помощь до тех пор, пока они не принесут разрешение из территориального центра комплектации.

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Ивано-ФранковскПрикарпатьеВойна в Украине