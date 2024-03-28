Запрет на экспорт газа препятствует инвестициям в газодобычу, - нардеп

"До конца года Украина может начать экспорт газа собственной добычи в Европу, если запрет, введенный в начале войны, будет отменен или срок его действия истечет", - сказал он.

Жупанин добавил, что решение об отмене запрета зависит от внутреннего спроса на ресурс.

Также он рассказал, что запрет на экспорт отрицательно сказывается на инвестиционном климате отрасли. "Запрет создает дополнительные препятствия для инвестиций в местную добычу", - пояснил нардеп.

Также Жупанин подчеркнул, что после того, как Германия ввела плату за нейтралитет, импорт газа из западных стран Европы стал дороже для стран центральной Европы. И в таком случае, Украина может воспользоваться этим, чтобы заработать дополнительные средства на разнице цен.

Ранее в Верховной раде решили обратиться в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Кабинет министров Украины по вопросу отмены запрета на экспорт природного газа.