Запрет или контроль? Как на самом деле защитить молодежь от никотина

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Подростки все чаще сочетают несколько никотиновых продуктов, что усиливает риск формирования зависимости.

Запрещение отдельных изделий-паучей само по себе не гарантирует результата – критически важными остаются контроль продажи и исполнения законодательства.

В Украине с июля 2024 года запрещена продажа ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, однако остается вопрос эффективности контроля за этим запретом.

У Украины уже есть пример запрещенной продукции – снюса, который, несмотря на запрет, может оставаться доступным через нелегальные каналы.

Маркетинг и доступность никотиновых продуктов могут влиять на их распространение среди детей, в частности из-за вкусов, упаковок и соцсетей.

Эффективная антитабачная политика должна сочетать регулирование, профилактику, контроль рынка и помощь в преодолении зависимости.

Защита детей и подростков от никотиновой зависимости является общей задачей государства, медицинского сообщества и общественных организаций. В то же время, появление новых никотиновых изделий изменяет модели потребления и ставит вопрос об эффективности действующих ограничений.

Об этом говорилось на круглом столе "Никотиновая зависимость среди детей и молодежи: угроза здоровью нации и демографическому восстановлению Украины" на базе Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации. Участие в дискуссии приняли народные депутаты, представители ВОЗ, ученые и общественные организации.

В Украине уже действуют ограничения по продаже, рекламе и отдельным табачным и никотиновым изделиям, однако остается вопрос их практического выполнения и регулирования новых категорий.

РБК-Украина проанализировала ключевые позиции участников и выяснила, какие регуляторные подходы могут работать на практике.

Электронные сигареты уже стали главным никотиновым изделием среди подростков

По данным Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS) 2023 года, 19,6% украинских подростков в возрасте 13-15 лет являются нынешними потребителями электронных сигарет. Это не только значительно больше показателя употребления традиционных сигарет, но и выше среднего показателя в Европейском регионе ВОЗ – 14,3%. В мире доля составляет 7,2%.

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Для сравнения, в 2023 году никотиновые паучи регулярно использовали 2,9% подростков, еще 7% хотя бы раз их пробовали. Табачные изделия для нагревания использовали 6,9%, традиционные сигареты – 12,3%, тогда как электронные сигареты стали самым распространенным никотиновым изделием среди подростков – их употребляли 19,6%. Такие данные привел руководитель направления контроля неинфекционных заболеваний Бюро ВОЗ в Украине Андрей Скипальский.

По его данным, около 85% подростков осознают вред никотина. Однако на их поведение влияют социальное окружение, доступность продукции и маркетинг, а первые попытки употребления никотина часто происходят уже в 12-13 лет. То есть знания о рисках и запрете продажи несовершеннолетним сами по себе не всегда останавливают подростка от первой попытки.

Как изменилось отношение к табаку за 3 года (фото: РБК-Украина)

Дети не выбирают один вид никотинсодержащей продукции

Отдельный риск состоит в том, что подростки все чаще используют не один вид никотиновой продукции.

По данным, приведенным во время круглого стола, в 2023 году среди 13-15-летних 7,8% практиковали полипотребление, то есть использовали несколько табачных или никотиновых изделий.

Среди нынешних курильщиков 53% использовали лишь одно никотинсодержащее изделие, 25% – несколько, а еще 23% – три или больше.

"Дети употребляют не один вид, они употребляют два или три и более никотиновых изделий одновременно в течение последних 30 дней, формируя зависимость от никотина, источник которого есть в разных продуктах", - пояснил Скипальский.

Представитель ВОЗ в Украине Сильвиу Доменте также указал на особенность украинского потребления.

"Украинская молодежь любит разнообразие, даже есть отдельный термин, который можно описать как полипотребление, то есть от двух до пяти разных видов никотинсодержащей продукции потребляется одним и тем же представителем молодежи", – сказал он.

Таким образом, изменение популярности отдельных изделий не обязательно означает уменьшение самой никотиновой зависимости. Подросток может начать с электронной сигареты или обычной сигареты, а затем перейти на нагрев табака, паучи или совмещать несколько видов одновременно.

Именно поэтому политика никотина должна охватывать всю категорию продукции, а не концентрироваться только на одной ее разновидности.

Сильвиу Доменте (фото: rada.gov.ua)

Новые изделия быстро распространяются, а контроль остается вызовом

Сильвиу Доменте особо обратил внимание на быстрое развитие новых никотиновых изделий.

"Никотиновые паучи сейчас начинают вызывать наибольшее количество оговорок, потому что это те товары, которые развиваются чрезвычайно быстрыми темпами… Они чрезвычайно привлекательны для молодежи как из-за разнообразия вкусовых привлечений, так и из-за чрезвычайно цветных и красочных упаковок, которые применяются. При этом они оказываются легкодоступными даже для детей", – отметил представитель ВО.

По его словам, часть новых изделий содержит высокие концентрации никотина, поэтому государство должно реагировать на изменения рынка и не оставлять регуляторные пробелы.

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В то же время, Андрей Скипальский отметил, что одним из ключевых вызовов остается само выполнение уже установленных правил.

"Соблюдение законодательства остается значительным вызовом, потому что доступность изделий, она зависит от выполнения законодательства", – сказал он.

И это действительно важное уточнение для всей дискуссии о запретах. Ибо новое правило может изменить законодательство, но не обязательно автоматически изменяет происходящее в точке продажи.

Запрет есть, но работает ли он на практике?

У Украины уже есть несколько показательных примеров. Так, с 11 июля 2024 года в нашей стране запрещена продажа электронных сигарет и жидкостей для них с ароматическими и вкусовыми добавками. Речь идет, в частности, о продукции со вкусами, кроме табачной. Закон также предусматривал переходный период для остатков продукции, введенной в обращение ранее.

То есть сам запрет уже существует. Вопрос о том, как эффективно она выполняется.

Если запрещенные ароматизированные вейпы попадают к потребителям через розничные или нелегальные каналы, проблема уже выходит за пределы самого законодательного решения. Речь идет о проверках, ответственности продавцов, контроле онлайн-торговли и способности государства реально убирать запрещенный товар с рынка. Для Украины это особенно важно, поскольку электронные сигареты уже являются самым распространенным никотиновым изделием среди подростков.

Похожий пример – табак для перорального употребления, табачный снюс. Его обращение в Украине запрещено законодательством, однако сам запрет не означает автоматического исчезновения продукции с рынка. Запрещенные продукты могут оставаться доступными через нелегальные каналы.

Круглый стол по теме никотиновой зависимости среди детей и молодежи (фото: rada.gov.ua)

Именно здесь возникает принципиальная разница между формальным запретом и фактическим контролем . Если запрещенный товар все равно можно найти, а несовершеннолетний может получить доступ к продукции, проблема уже не только в том, что написано в законе, но и в том, насколько эффективно этот закон выполняется.

Этот пример важен и для нынешней дискуссии о никотиновых паучих. Ведь в случае запрета категории государство должно одновременно ответить на вопрос, как будет контролироваться его нелегальное обращение.

Запретить паучи или установить четкие правила?

Один из самых дискуссионных моментов – подход к никотиновым паучам.

Андрей Скипальский выступил за всеобъемлющее регулирование никотиновых и табачных изделий и запрет никотиновых паучей, отмечая риски формирования зависимости у детей. По его словам, у Украины уже есть опыт с новыми никотиновыми изделиями, когда отсутствие должного регулирования в течение длительного времени сопровождалось распространением полипотребления.

В то же время, сама дискуссия показывает, что вопрос не сводится к одной категории продукции.

Среди стран, избравших полный запрет никотиновых паучей, – в том числе Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, а также Франция, Нидерланды и Бельгия. Для Украины, которая движется в ЕС, важно учитывать другой принцип – не только то, существует ли запрет, но и то, насколько система способна обеспечить защиту детей, контроль нелегального обращения и понятные правила легального рынка.

Международный опыт позволяет сравнить различные подходы – от полного запрета отдельных категорий до детального регулирования конкретных изделий.

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Что показывает американская модель FDA

Одним из примеров такого подхода является американская модель, где решения по никотиновым паучам принимаются не для всей категории сразу, а по конкретным изделиям. В то же время, в Украине уже есть собственная законодательная инициатива, которая предлагает определить правовой статус таких изделий и урегулировать их обращение.

Народный депутат Юрий Заславский является автором законопроекта №14110-4, который предусматривает введение регулирования паучей и вообще никотиновых изделий. То есть, речь идет о том, чтобы новая категория продукции получила четкий правовой статус и правила обращения, а не оставалась вне системы регулирования. Как может работать такая система на практике, хорошо показывает опыт США.

Иллюстрируя этот подход, Заславский также процитировал официальный ответ Управления контроля качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) относительно регулирования никотиновых паучей. Он отметил, что в США каждое такое изделие проходит индивидуальную научную оценку и должно получить разрешение FDA для выхода на рынок.

В настоящее время американский регулятор авторизовал 43 вида никотиновых паучей с содержанием никотина от 2 до 11 мг на пауч. При этом в США нет законодательно установленной максимальной концентрации никотина, однако FDA оценивает его содержание, токсичность и риски развития зависимости для каждого изделия в отдельности. Также в США нет общего запрета на ароматизированные паучи: среди разрешенных есть изделия с мятными, цитрусовыми, кофейными, ягодными и табачными вкусами.

В то же время, FDA оценивает риски привлекательности такой продукции для молодежи и осуществляет мониторинг ее потребления. Отдельно регулируется реклама: запрещено заявлять о снижении ущерба без соответствующего разрешения FDA, бесплатно распространять продукцию, а на упаковках обязательно должно быть предупреждение о никотине и риске развития зависимости. По мнению Заславского, такой опыт Украины может стать ориентиром для Украины.

Таким образом, американский опыт показывает еще один возможный принцип регулирования: не противопоставление "безопасного" и "запрещенного" изделия, а поэтапная оценка конкретного изделия, контроль его маркетинга и возможность оценивать отдельно заявления о рисках.

Участники круглого стола по теме никотиновой зависимости детей и подростков (фото: rada.gov.ua)

Что может работать на практике

Участники круглого стола фактически очертили несколько уровней, которые должны работать одновременно.

Первый – защита детей от доступа к никотиновой продукции . Речь идет о контроле продаж несовершеннолетним, проверке возраста, ответственности продавцов и борьбе с нелегальным рынком.

Второй – регулирование самой продукции . Для новых никотиновых изделий должны действовать четкие требования к составу, концентрации никотина, упаковке, маркировке.

Третий – ограничение маркетинга , особенно того, что может делать продукцию привлекательной для детей и подростков.

Четвертый - профилактика и образование. По словам Скипальского, инвестиции в школьные программы и информационные кампании приносят результат.

"Знают, принимают – и меньше употребляют, знают, принимают – и риски уменьшаются", – пояснил он.

Пятый – медицинская помощь при зависимости, ведь никотиновая зависимость не исчезает только из-за смены названия или формы изделия.

В итоге вопрос не должен сводиться только к выбору между "полностью запретить" и "разрешить". Между этими двумя полюсами существует более широкая система регулирования – от ограничения маркетинга до контроля продаж несовершеннолетним, борьбы с нелегальным рынком, профилактики и помощи людям с зависимостью.

Запреты не работают, примеры электронных сигарет и орального табака (снюса) показывают, что наличие нормы еще не означает автоматического исчезновения запрещенной продукции с рынка. Вместе с адекватным регулированием требуется качественный контроль за соблюдением законодательных норм.

Поэтому задача государства состоит не в том, чтобы просто увеличивать количество запретов, а в том, чтобы уменьшить количество детей и молодежи, начинающих употреблять никотин, не допустить формирования зависимости и обеспечить эффективный контроль за присутствующей на рынке продукцией.

Для Украины это означает одновременно усиливать выполнение действующих правил, закрывать регуляторные пробелы, контролировать маркетинг и доступ к продукции.

В такой модели вопрос заключается в том, как построить систему, которая не позволит никотиновой зависимости становиться нормой для нового поколения.