Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России

С 5 февраля вступил в силу очередной блок энергетических санкций в отношении России. Страны ЕС, G7 и Австралия ввели эмбарго на закупку нефтепродуктов в РФ, перевозимых морским транспортом, а это до 90% всех поставок. Кроме того, ЕС согласовал граничную цену на импорт третьими странами российского дизеля и бензина в размере 100 долларов за баррель, мазута и других нефтепродуктов – 45 долларов.

С 5 декабря прошлого года аналогичные санкции уже действуют на поставки российской нефти морским транспортом. Исключение сделано лишь для поставок по нефтепроводу "Дружба" – через Украину в Венгрию, Чехию, Словакию и Хорватию. Но нефтепродукты из российской нефти эти страны не смогут экспортировать – их можно будет использовать лишь для собственных нужд. Для тех, кто не ввел эмбарго, ЕС установил потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Фактически запрет введен на предоставление услуг по морским перевозкам и нефти, и нефтепродуктов, а также на оказание технической помощи, посреднических услуг или финансирования, связанных с морской транспортировкой в ​​третьи страны сырой нефти (с 5 декабря 2022 года) или нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года) из России, если цена товара превышает "потолок". Исключения сделаны лишь для двух стран – Хорватии позволено продолжить импорт до конца текущего года, Болгарии – до конца 2024 года, поскольку они не нашли альтернативных вариантов поставок.

"Минус" для бюджета РФ

Введение потолка цен должно сократить доходы России, и эти меры уже дают эффект. Возможно, не такой как хотелось бы, но проблемы с финансами в России уже возникли и будут только увеличиваться. Дефицит бюджета 2022 года по факту составил 3,3 трлн рублей, хотя изначально он планировался на уровне 1,25 трлн. Дефицит в текущем году ожидается 3 трлн рублей, хотя раньше планировали 1,45 трлн. Но даже российские эксперты уже прогнозируют что по факту к концу года он может достичь 5-6 трлн рублей, причем именно как следствие санкций и в первую очередь нефтегазовых.

Уже в январе общие нефтегазовые доходы РФ упали в 2,2 раза по сравнению с декабрем – до 425,5 млрд рублей. В феврале, по данным минфина РФ, падение ожидается на 108 млрд от плана. В Минфине РФ назвали это "дополнительными нефтегазовыми доходами" со знаком "минус". Энергетические санкции уже обходятся России 160 млн евро в день, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Введение ограничений на поставки нефтепродуктов могут существенно усилить эффект санкций, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. "После введения санкций на нефтепродукты доходы российских нефтяных компаний снизятся еще на 100 млн евро в сутки. Российские нефтепереработчики потеряют рынок дизельного топлива в ЕС в объеме 0,7 млн баррелей в сутки", – отметил он.

Общие потери РФ от применения эмбарго и ценового потолка на нефть и нефтепродукты уже сейчас оцениваются в 270 млн евро в сутки, отметил эксперт. Российская нефть сейчас реализуется на внешних рынках с рекордной скидкой в 40% по отношению к эталонному сорту Brent – по средней цене 48-52 долларов/баррель.

"Такая же участь, вероятно, ожидает и российские нефтепродукты. В результате дефицит российского бюджета может возрасти до 6-8 трлн рублей", – считает Омельченко.

Рынки заместить не получится

Российские компании поставляли до недавнего времени на мировые рынки нефтепродуктов около 2,85 млн баррелей в сутки, а на страны ЕС из этого объема приходилось 1,2 млн баррелей. В общем экспорте энергоресурсов РФ доля нефтепродуктов в среднем доходит до трети. В январе 2023 года этот экспорт по стоимости составил 25% или 140 млн евро в сутки.

Перенаправить потоки нефтепродуктов на других покупателей, как это было частично сделано с нефтью, России будет довольно сложно, считают в Международной группе по подготовке санкций Ермака-Макфола. Во-первых, из-за того, что при их поставках более высокие логистические затраты. Во-вторых, главные потребители – Индия и Китай, сейчас активно покупают российскую нефть со скидкой и имеют свои мощности по ее переработке. А потому им невыгодно наращивать импорт именно нефтепродуктов.

Кроме того, сокращение экспорта нефтепродуктов, а значит нефтяные санкции приведут не только к сокращению добычи, но и переработки нефти в РФ. "То есть следует ожидать не только мощный удар по российскому бюджету, но и по нефтеперерабатывающей отрасли этой страны", – отметил Омельченко.



В марте ожидается пересмотр потолка цены на российскую нефть. Но учитывая, что санкции вводятся, с одной стороны, с целью сокращения финансовых возможностей РФ для ведения войны, а с другой – для недопущения резкого роста цен на энергоресурсы, то снижения потолка цены на нефть до 30-40 долларов за баррель ждать не следует, считает Омельченко.

Запасы есть – проблем быть не должно

О введении ограничений на российские нефтепродукты было известно еще с июня, когда и приняли шестой санкционный пакет ЕС, в который вошли нефтяные санкции. Для подготовки на их введение было дано почти полгода. В итоге и Европа, и Украина подошли к 5 февраля максимально подготовленными, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"И у нас, и в Европе созданы огромные запасы горючего. В Украине уровень поставок в декабре-январе выше довоенных периодов. У основных сетей есть горючего более чем на месяц работы на фоне очень высоких текущих поставок. Поэтому ни в феврале, ни даже в марте каких-либо проблем не ожидается", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Правда, у европейских поставщиков есть некоторые опасения насчет дальнейшего обеспечения после отказа от российских нефтепродуктов, отметил он. "Но опыт решения проблемы дефицита природного газа свидетельствует, что неразрешимых проблем быть не может", – отметил Куюн.

Представители сетей тоже не видят причин для возникновения проблем на рынке нефтепродуктов. "У всех достаточно полные резервуары. Так что, по-моему, в первом квартале не будет никаких проблем с обеспечением нефтепродуктами. А дальше есть логистические линии из арабских стран, из Индии, которые этот дефицит российского топлива перекроют", – заявил директор сети "Амик Украина" Аудриус Стропус в интервью Enkorr.

Компаниям сейчас сложно строить планы на перспективу, поэтому возникают некоторые сложности с контрактами. Но при этом никаких проблем со снабжением нет – на заправках и нефтебазах есть запас топлива на 25 дней. Кроме того, сейчас идут поиски новых поставщиков в Польше, Румынии, Австрии.

CEO польского трейдера Unimot Адам Сикорский уверен, что со временем рынок сбалансируется и серьезных изменений цен не будет. "По ситуации с нефтью (после введения эмбарго – ред.) влияния на рынок не было. Я уверен что по дизтопливу ситуация тоже будет нормальной", – отметил руководитель компании.

Проблем с поставками в Украину, считает Сикорский, быть не должно, поскольку с 24 февраля в Украину из Польши шли нефтепродукты из Западной Европы или Средней Азии. И теперь главное увеличить объем.

Отсутствие долгосрочных контрактов Сикорский объяснил некоторой неопределенностью на рынке после введения санкций – рынок должен адаптироваться к новым условиям. А также отметил фактор риска возникновения форс-мажорной ситуации, учитывая военную ситуацию, при которой длинные контракты могут не выполняться. По мнению эксперта, до завершения войны трейдерам с Украиной на 80-90% придется работать по спотовым контрактам.