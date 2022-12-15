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Задолженность "Укрэнерго" перед Гарпоком превысила 12 млрд гривен

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Четверг 15 декабря 2022 10:20
Задолженность "Укрэнерго" перед Гарпоком превысила 12 млрд гривен Фото: задолженность "Укрэнерго" перед Гарпоком превысила 12 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для производителей электроэнергии по ВИЭ за 2021 год составила 3,4 млрд грн (с учетом НДС) и за 2022 год - 8,9 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.

"По расчетам в 2023 году за электроэнергию, произведенную ВИЭ в 2022 году, следует отметить, что по состоянию на 01.12.2022 задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Предприятием за Услугу 2022 года составляет более 8,9 млрд грн (с НДС). Кроме того, долг НЭК "Укрэнерго" за 2021 год составляет 3,4 млрд грн", - указал "Гарантированный покупатель".

В госпредприятии указали, что у "Гарантированного покупателя" будет возможность осуществить полные выплаты производителям из альтернативных источников энергии за 2022 год в случае осуществления выплат со стороны НЭК "Укрэнерго" за услугу 2021-2022 годов.

Относительно расчетов за 2021 год, сейчас уровень выплат составляет 99%.

Напомним, 9 декабря во время заседания Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что международные финансовые учреждения Европейский инвестиционный банк, ЕБРР, Всемирный банк требуют от компании в 2023 году платить проценты по ранее полученным кредитам, а также производить выплату кредитов, несмотря на войну.

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