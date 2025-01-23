Задолженность перед производителями "зеленой" энергии превысила 22 млрд грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационную справку госпредприятия Гарантированный покупатель.

При этом предприятие также сообщает, что доля выплат за электроэнергию из возобновляемых источников по итогам 2024 года составила 79,6%. То есть более 20% средств предприятия зеленой энергетики не получили.

По данным Гарпока, значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год - уровень расчетов составляет всего 62,2%.

Вместе с тем указывается, что долгов за произведенную в стране зеленую электроэнергию 2021 и 2023 год почти нет. Оплачено 99,7% и 95,3% средств соответственно.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.