Задолженность по зарплате: в правительстве предлагают изменить подход к предприятиям

Проектом предлагается установить, что в случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на 30 календарных дней, работодатель (работодатель – физическое лицо) Гоструда информацию о наличии задолженности по заработной плате.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день приказом Государственной службы статистики Украины установлена форма государственного статистического наблюдения, которая предусматривает ежемесячное представление юридическими лицами отчетов о задолженности по заработной плате в органы Госстата.

Однако этот приказ не содержит четкого перечня субъектов хозяйствования, обязанных представлять отчеты, и не предусматривает обязанности для физических лиц-предпринимателей подавать такие отчеты, даже при наличии наемных работников и задолженности по заработной плате. Это приводит к неполноте информации и усложняет оперативное реагирование на случаи нарушения трудовых прав, пишут авторы проекта.

Проектом предусмотрено установление процедуры предоставления субъектами хозяйствования информации о наличии задолженности по заработной плате и освобождении от этого долга тех субъектов, у которых задолженность отсутствует.

"Введение обязанности представлять отчетность только работодателями, имеющими задолженность по заработной плате, будет способствовать более адресному реагированию на проблемы с задолженностью и обеспечению защиты прав работников", - говорится в документе.