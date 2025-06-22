Задолженность на энергорынке блокирует его работу, - эксперт

"По выводам Секретариата Энергетического сообщества, энергетические рынки в Украине не смогут эффективно работать, если не решить проблему задолженности", - говорится в обзоре.

Эксперты отмечают, что единственным путем преодоления кризиса является обеспечение платежеспособности всех участников рынка - производителей, поставщиков и особенно конечных потребителей.

И добавляют, что, несмотря на то, что президент Украины подписал закон, направленный на повышение платежной дисциплины, правительство до сих пор не выполнило ключевое условие - не сократило перечень защищенных потребителей, две трети из которых не относятся к критической инфраструктуре.

По их данным, последнее официальное обновление проекта правительственного постановления, которое должно было бы пересмотреть список защищенных потребителей, датировано еще 26 февраля 2025 года - именно тогда проект снова появился на сайте Минэнерго для доработки.

Как отмечают в Центре Разумкова, НЭК "Укрэнерго" принимает меры для уменьшения собственной задолженности: по состоянию на конец апреля она сократила долги перед участниками балансирующего рынка до 13,7 млрд грн, а перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников - до 16,3 млрд грн.

В то же время задолженность перед самой "Укрэнерго" остается критически высокой: рынок должен компании 38 млрд грн. Из них 12 млрд грн составляют неплатежи поставщика "последней надежды", основными клиентами которого являются государственные предприятия.