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Забоорна в'їзду в Україну Корбана зруйнувала керування Штабом оборони Дніпра, - Філатов

Фото: Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що позбавлення громадянства та заборона в'їзду в Україну Геннадія Корбана повністю зруйнували керування Штабом оборони Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Філатова в Facebook.

За його словами, Штаб оборони міста та області працює, утім виникло багато логістичних, транспортних, фінансових та моральних проблем через те, що величезна кількість питань й контактів була замкнута особисто на Корбані.

"Недопуск в Україну Корбана повністю зруйнував управління Штабом Дніпра.
І це гірко, несправедливо та безглуздо. Геннадій на зв'язку, він нарешті залишив транзитну зону, куди його виставили без документів як людину без громадянства. Він дистанційно допомагає нам і абсолютно включений до роботи Штабу", - додав Філатов.

Він також додав, що найближчим часом представить план громадської підтримки Корбана. Він запевнив, що буде діяти виключно у правовому полі.

"З несправедливістю та беззаконням, особливо під час війни, можна боротися лише гідністю та правдою", - написав він.

Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана до України й забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

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Борис ФілатовДніпро