Забоорна в'їзду в Україну Корбана зруйнувала керування Штабом оборони Дніпра, - Філатов

За його словами, Штаб оборони міста та області працює, утім виникло багато логістичних, транспортних, фінансових та моральних проблем через те, що величезна кількість питань й контактів була замкнута особисто на Корбані.

"Недопуск в Україну Корбана повністю зруйнував управління Штабом Дніпра.

І це гірко, несправедливо та безглуздо. Геннадій на зв'язку, він нарешті залишив транзитну зону, куди його виставили без документів як людину без громадянства. Він дистанційно допомагає нам і абсолютно включений до роботи Штабу", - додав Філатов.

Він також додав, що найближчим часом представить план громадської підтримки Корбана. Він запевнив, що буде діяти виключно у правовому полі.

"З несправедливістю та беззаконням, особливо під час війни, можна боротися лише гідністю та правдою", - написав він.