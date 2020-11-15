Захворілі на COVID-19 гравці "Динамо", що були зі збірною у Німеччині, вирушили додому 

Фото: Ігор Суркс (fcdynamo.kiev.ua)

Не дочекавшись від Української асоціації футболу (УАФ) рішення, коли четверо гравців національної збірної, інфіковані на COVID-19, будуть відправлені додому, президент футбольного клубу "Динамо" самостійно організував їх повернення.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зазначається, що за підтримки міністра МВС Арсена Авакова, який був готовий відправити до Німеччини спеціальний літак МНС, Ігор Суркіс домовився з однією із західних авіакомпаній, що надала свій борт для трансферу до Борисполя українських футболістів та лікаря, згідно з вимогами міжнародного медичного протоколу.

Завдяки тому Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та менеджер збірної Вадим Комардін вже знаходяться у польоті і скоро будуть вдома.

За словами Суркіса, керівництво УАФ мало того, що так й не спромоглося оперативно прийняти рішення, ще й хотіло відправити хворих гравців до Києва автобусом.

Як стало відомо, англійський "Вест Хем" також потурбувався, аби Андрій Ярмоленко чартером безпечно повернувся до свого клубу.

Нагадаємо, у суботу збірна України на виїзді поступилася команді Німеччини в п'ятому турі Ліги націй УЄФА. Зустріч в Лейпцигу на "Ред Булл Арена" завершилася з рахунком 1:3.