ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Заболевшие COVID-19 игроки "Динамо", которые были со сборной в Германии, отправились домой

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 00:02
Заболевшие COVID-19 игроки "Динамо", которые были со сборной в Германии, отправились домой
Фото: Игорь Суркс (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Не дождавшись от Украинской ассоциации футбола (УАФ) решение, когда четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент футбольного клуба "Динамо" самостоятельно организовал их возвращение.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что при поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря этому Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и скоро будут дома.

По словам Суркиса, руководство УАФ мало того, что так и не удосужилось оперативно принять решение, еще и хотело отправить больных игроков в Киев автобусом.

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером благополучно вернулся к своему клубу.

Напомним, в субботу сборная Украины на выезде уступила команде Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Лейпциге на "Ред Булл Арена" завершилась со счетом 1:3.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ДинамоИгорь СуркисГерманияФутболКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь