Захворюваність на кір в Україні зменшилась на 15%

За тиждень на кір захворіла 2751 людина

В течение 8-й недели 2019 года корью заболел 2751 человек - 1 313 взрослых и 1 438 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравохранения Украины.

Как отмечается, этот показатель на 15,7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели (8-16 февраля).

Сообщается, что на прошлой неделе в Киеве от осложнений кори скончалась 57-летняя женщина. всего в этом году умерло уже девять человек, среди которых два ребенка. С начала вспышки корь унесла 30 жизней.

В целом с 28 декабря 2018 г. до 22 февраля 2019 г. корью в Украине заболело 24 042 человека - 10 588 взрослых и 13 454 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской (всего 3 741 человек: 1 237 взрослых и 2 504 ребенка), Винницкой (2 136: 930 взрослых и 1 206 детей), Ровненской (2 109: 726 взрослых и 1 383 ребенка), Хмельницкой (1 779: 960 взрослых и 819 детей) областях и г. Киев (2 083 человека: 1 179 взрослых и 904 ребенка).

Также отмечается, что во Львовской области продолжается спецоперация для повышения уровня иммунизации детей в возрасте от 6 до 18 лет. С 1 по 22 февраля пропущенные прививки получили уже 14 545 школьников.

Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч детей получат прививки от кори во Львовской области в ближайшее время.

Отметим, более трех тысяч украинцев заболели корью на прошлой неделе, в период с 8 по 16 февраля.